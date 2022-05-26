YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor'dan taraftarlarına birlik çağrısı:

Antalyaspor'dan taraftarlarına birlik çağrısı:

26.05.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Taraftarlarımızdan istirhamımız, provokatif, huzur kaçırmaya ve kaos yaratmaya çalışan kişilere fırsat vermemeleri, oluşturmak istediğimiz yıkılmaz Antalyaspor'umuz için omuz omuza mücadele etmeleridir"

Antalyaspor Kulübü, taraftarına yönelik birlik çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de sezonu kulüp tarihinde önemli rekorlar kırarak tamamladığı hatırlatıldı.

Sadece camianın değil, taraflı tarafsız tüm Türk futbol kamuoyunun takdirini alan bir performans sergilendiği aktarılan açıklamada, "Sezonun son maçını oynadığımız günün ertesinde yeni sezon hazırlıklarına başladık. Takımımızın verdiği olumlu motivasyonla, görevimizi başarıyla yapmış olmanın huzuruyla, çok daha büyük bir istek ve arzuyla adımlarımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bugünlerde en son ihtiyacımız olan şey, huzursuzluk ve kaos ortamı." ifadeleri kullanıldı.

Camiadaki güzelliklere rağmen, bir kesimin nifak tohumları ekip, camiayı karıştırmaya yönelik kasıtlı haberleriyle karşılaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Biz büyük biz camiayız. 'Kol kırılır yen içinde kalır' zihniyeti ile camiamıza hizmet eden, katkı vermeye çalışan her başkanımızın arkasındayız. Hangi eski başkanımız olursa olsun, karalanmasına, yalan yanlış aşağılayıcı haberlerle itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu çaba içinde olanları şiddetle kınamayı sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de aynı düşüncedeyiz ve bu duruşumuzu sergilemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan istirhamımız, provokatif, huzur kaçırmaya ve kaos yaratmaya çalışan kişilere fırsat vermemeleri, sadece ve sadece gelecek vizyonumuza katkı sağlayıp, oluşturmak istediğimiz yıkılmaz Antalyaspor'umuz için omuz omuza mücadele etmeleridir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:
Türk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtıTürk Eğitim-Sen, Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin iptali için dava açtı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor

Antalya Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:13
Yatsı
21:46
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.