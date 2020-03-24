YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyasporlu futbolcular izin sonrası ilk antrenmanı telekonferansla yaptı

Antalyasporlu futbolcular izin sonrası ilk antrenmanı telekonferansla yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 22:57 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinden dönüş yapamayan Brezilyalı oyuncu Charles, online antrenmana Rio de Janeiro şehrinden bağlandı

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmanı Antalya, İzmir, Sakarya, Bursa ve Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinden telekonferans sistemine bağlanarak gerçekleştirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, izin sonrası ilk idmanı telekonferansla yaptı.

Antrenmanlarına bireysel olarak geçici süreyle evlerinden devam etmeleri istenen futbolcular, farklı yerlerden aynı anda görüntülü telekonferans sistemine bağlanarak ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Online idmana Hakan Özmert Sakarya, Yekta Kurtuluş İzmir, Eren Albayrak Bursa, sakatlığının tedavisi için gittiği ülkesinden karantina prosedüründen dolayı dönüş yapamayan Brezilyalı oyuncu Charles Rio de Janeiro şehrinden, diğer oyuncular Antalya'dan bağlandı.

Kulüp, futbolcuların bireysel olarak evden çalışmalarına ilişkin görüntülerden hazırlanan klibi de yayınladı.

Online antrenmanların, liglerin yeniden başlama tarihi belirleninceye kadar devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
Anahtar Kelimeler:
Antalya Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig telekonferans

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:48
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:19
Yatsı
20:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Cem Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Elvan Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.