YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Takım kaptanı Yekta Kurtuluş: "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım" - Kırmızı-beyazlı kulüp, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu.

Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.

- Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir karar alınana kadar sadece Antalya Stadı'nın altındaki mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık tutulacağı duyuruldu.

Liglerin ertelendiğini hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilileri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin korunmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
Antalya çağrı "evde kal" Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Fraport TAV Antalyaspor Futbol geçmiş olsun koronavirüs Mesaj Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Antalya Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Azim Eczanesi
Muratpasa
Işılay Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alanya’da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor

Alanya’da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.