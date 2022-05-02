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Antalyasporlu Haji Wright, golleriyle takımının yükselişine önemli katkı sağladı

02.05.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyasporlu Haji Wright, golleriyle takımının yükselişine önemli katkı sağladı

Fraport TAV Antalyaspor'un en golcü futbolcusu ABD'li Haji Wright, golleriyle takımının yükselen performansına önemli katkı sundu.

Sezon başında Danimarka ligi takımlarından SönderjyskE'den satın alma opsiyonlu bir yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlanan Wright, 29'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 32 maçta 1809 dakika süre aldı.

Antalyaspor formasıyla gol perdesini, 3. haftada Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta ikisi penaltıdan üç golle "hat-trick" yaparak aralayan 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de geride kalan 35 hafta sonunda 12 gole ulaştı.

- Son 5 lig maçında 6 gol kaydetti

Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan Haji Wright, son 5 lig maçında fileleri havalandırdı.

Antalyaspor'un 31. haftada Altay'ı 2-1 yendiği maçta bir gol atan Wright, 32. haftada takımının Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurduğu maçta ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Wright, Antalyaspor'un 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın yanı sıra sonrasındaki Yukatel Kayserispor (1-1) ve Trabzonspor (2-2) beraberliklerinde de birer gol kaydetti.

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