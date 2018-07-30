Antalyasporlu oyuncular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı!

Hollanda kampında yaşanan kısa süreli rehin kalma krizinden sonra futbolculara verilen izin sona erdi. Bugün yapılması beklenen antrenman ise krize neden oldu.

Geçen sezondan kalan alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile futbolcuların antrenmana çıkmama karar aldı.

Bugün sabah saatlerin medya mensuplarına bugün antrenman olacağı, Antalyaspor’un topbaşı yapacağı duyurulmuştu. Ancak futbolcuların antrenmana çıkmama yönünde aldığı karar sonrasında idari menajer Cem Deda’nın antrenman iptal oldu şeklinde bilgi paylaştığı öğrenildi.

Krizin yarın da devam edebileceği iddia edildi.

(Antalyam.com)

