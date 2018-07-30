Antalyasporlu oyuncular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı!

Hollanda kampında yaşanan kısa süreli rehin kalma krizinden sonra futbolculara verilen izin sona erdi. Bugün yapılması beklenen antrenman ise krize neden oldu.
Geçen sezondan kalan alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile futbolcuların antrenmana çıkmama karar aldı.
Bugün sabah saatlerin medya mensuplarına bugün antrenman olacağı, Antalyaspor’un topbaşı yapacağı duyurulmuştu. Ancak futbolcuların antrenmana çıkmama yönünde aldığı karar sonrasında idari menajer Cem Deda’nın antrenman iptal oldu şeklinde bilgi paylaştığı öğrenildi.
Krizin yarın da devam edebileceği iddia edildi.
(Antalyam.com)
Al Hilal Riyadh'tan Gomis'e yıllık 10 milyon euro!
Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılıp Wolverhampton'a gitmek istediği iddia edildi!
Fenerbahçe'den Vincent Janssen hakkında sürpriz karar
Beşiktaş Vagner Love karşılığında Bursaspor'dan Harun Tekin'i istiyor
Cocu Ozan Tufan'ın biletini kesti
Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı
Adana Demirspor Anderson'u gündemine aldı!
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Okuyucu Yorumları 2 yorum