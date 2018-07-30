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Antalyasporlu oyuncular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı!

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kriz büyüyor. Geçtiğimiz günlerde kamp yaptıkları otele ödeme yapılmadığı gerekçesiyle rehin kaldığı iddia edilen Antalyaspor'da futbolcuların, geçen yıldan kalan alacakları verilmediği gerekçesiyle bugünkü idmana çıkmadıkları belirtildi.

Antalyasporlu oyuncular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı!

Hollanda kampında yaşanan kısa süreli rehin kalma krizinden sonra futbolculara verilen izin sona erdi. Bugün yapılması beklenen antrenman ise krize neden oldu.

Geçen sezondan kalan alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile futbolcuların antrenmana çıkmama karar aldı.

Bugün sabah saatlerin medya mensuplarına bugün antrenman olacağı, Antalyaspor’un topbaşı yapacağı duyurulmuştu. Ancak futbolcuların antrenmana çıkmama yönünde aldığı karar sonrasında idari menajer Cem Deda’nın antrenman iptal oldu şeklinde bilgi paylaştığı öğrenildi.

Krizin yarın da devam edebileceği iddia edildi.

(Antalyam.com)

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Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yabancı takımlar kampa antalyaya gelirken bizimkiler hollanda ya gidiyor garip
Adam gibi bir federasyon olsa ligden düşürürdü Antalyayı.
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