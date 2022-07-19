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Antalyaspor'un Almanya kampı başladı

19.07.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un Almanya kampı başladı

Antalyaspor'un Almanya kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'nın Hannover kentinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hannover'e giden kırmızı-beyazlılar, ilk antrenmanını konakladığı tesisin sahasında gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki taktiksel çalışmalarla devam etti.

Akdeniz ekibi, Almanya kampına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor'un Almanya kampı başladı

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