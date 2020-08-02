Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen ve Antalyaspor'da 13 maçta 1099 dakika süre alan Jahovic, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.

Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adis Jahovic, takımının en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti.

Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin, 23 karşılaşmada 2 bin 70 dakika süre bulurken, savunmada görev yapan Nazım Sangare ise 23 maçta 2 bin 46 dakika oynadı.

Amilton'u, Sparta Prag'a transfer olan Çek savunma oyuncusu Ondrej Celustka takip etti. Celustka, 24 karşılaşmada 2 bin 90 dakika forma giydi.

Kırmızı-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 32 oyuncu şans buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı forvet Amilton Minervino da Silva aldı. Sezon boyunca 28 maça çıkan Amilton, 2 bin 145 dakika sahada kaldı.

OKTAY ÖZDEN - Süper Lig 2019-2020 sezonunu 9. sırada bitiren Fraport TAV Antalya spor'da en istikrarlı futbolcu Amilton Minervino da Silva olurken, Adis Jahovic attığı gollerle, Hakan Özmert ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Jahovic, bu sezon forma giydiği iki takımda toplam 17 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı konuşulan Sinan Gümüş ise attığı 5 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Gustavo Blanco Leschuk da sezonu 4 golle tamamladı.

- Hakan Özmert takımının "en hırçını"

Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Hakan, 25 maçta 9 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi için gittiği ülkesi Brezilya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geri dönemeyen Charles, 2019-2020 sezonunda 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Celustka, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Paul Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic ise 4'er sarı kart gördü.

- Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kartAmilton Silva 28 2145 2 0 3Ondrej Celustka 24 2090 1 0 4Ruud Boffin 23 2070 0 0 3Nazım Sangare 23 2046 1 0 4Ufuk Akyol 28 1832 3 0 5Hakan Özmert 25 1810 2 2 9Fedor Kudriashov 17 1530 0 0 1Veysel Sarı 15 1350 1 0 4Diego Angelo 15 1346 1 1 1Fredy 24 1342 3 0 1Gustavo Blanco Leschuk 25 1338 4 0 3Paul Mukairu 24 1293 3 0 4Bünyamin Balcı 16 1279 0 0 2Charles 17 1242 0 0 5Chico 22 1141 1 0 1Doğukan Sinik 21 1111 0 0 4Adis Jahovic 13 1099 6 0 4Aatıf Chahechouhe 17 1068 1 0 0Eren Albayrak 14 1004 0 0 3Ferhat Kaplan 11 990 0 0 3Bahadır Öztürk 11 893 0 1 2Serdar Özkan 12 730 3 0 3Sinan Gümüş 10 723 5 1 3Lukas Podolski 9 543 2 0 3Yekta Kurtuluş 7 366 1 1 0Delvin N'Dinga 6 338 0 0 0Tarık Çamdal 4 276 0 0 1Ersan Gülüm 3 236 1 0 1 Gelson Dala 6 166 0 0 0Salih Dursun 5 73 0 0 0Harun Alpsoy 3 37 0 0 0Mevlüt Han Ekelik 1 8 0 0 0

