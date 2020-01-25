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Antalyaspor’un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere

ANTALYA HABERLERİ  | 25.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya’da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat’ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Geçmiş olsun Elazığ & Malatya.

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya’da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat’ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Geçmiş olsun Elazığ & Malatya. Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerini kullandı.

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