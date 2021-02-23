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Antalyaspor'un yeni kulüp başkanı Mustafa Yılmaz oldu

23.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor AŞ Genel Kurulu'nda göreve getirilen Yılmaz: "Antalyaspor için arma için tek yumruk olalım. Bu armaya zarar verecek davranışlardan kaçınalım. Camiadan beklentim budur" - "(Antalyaspor'un 12 maçtır yenilmemesi) Bu başarının artacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Kupası'nda ilk hedefimiz finale çıkmak. Final hedefinden sonra Türkiye Kupası'nı şehrimize getiririz"

Antalyaspor AŞ Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Yılmaz seçildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Yılmaz, Antalyaspor AŞ başkanlığına adaylığını açıkladı.

Genel kurulun tek adayı Yılmaz'ın sunduğu yönetim kurulu, katılımcıların oy çokluğuyla 3 yıllığına göreve getirildi.

Yılmaz, konuşmasında, genel kurul sürecinde Antalyaspor için bekledikleri desteği bulamadıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı camianın kenetlenmesini ve büyük bir aile olmasını isteyen Yılmaz, Antalyaspor'a zarar verecek eleştirilere asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Yılmaz, sadece konuşup kulübe zarar vermek isteyenleri eleştirdi.

"Buradan bu arkadaşlara da şunu sormak istiyorum. Beyler 35 gündür neredeydiniz?" diyen Yılmaz, "Ben mücadele ederken hiçbiriniz yoktunuz. Artık bugün milat olsun. Geçmişi geçmişte bırakalım. Antalyaspor için arma için tek yumruk olalım. Bu armaya zarar verecek davranışlardan kaçınalım. Camiadan beklentim budur." ifadesini kullandı.

- "Türkiye Kupası'nda ilk hedefimiz finale çıkmak"

Yılmaz, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 maçtır yenilmemelerine dikkati çekti.

Bu sonucun Antalyaspor için önemli başarı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu başarının artacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Kupası'nda ilk hedefimiz finale çıkmak. Final hedefinden sonra Türkiye Kupası'nı şehrimize getiririz. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'a ve futbolculara güvenimiz sonsuz." diye konuştu.

Yılmaz, oluşturdukları Danışma Kurulu'nu takdim etti.

Mustafa Yılmaz, kırmızı-beyazlı camiada dernek ve vakfın ardından anonim şirketin başına geçerek bir ilke imza attı.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Mustafa Yılmaz, Mustafa Sak, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Fesih Tamince, Tuncay Kilit, Yıldıray Karaer, Mehmet Güneysu, Mustafa Özdoğan, Hakan Karaca, Sabri Gülel, Tarık Sarvan, Ramazan Sert, Aziz Çetin, Berkay Bahar, Haldun Kilit, Emin Gülmez, Rasim Feyzan Doğu, Kıvanç Kuzay, Ramazan Karabulut, Rıdvan Güzel, Aytaç Altay, İsmail İltemur, Ferit Sezer, Emrah Çelik, Okan Kaya, Sezgin Özer, Atilla Akıncı, İbrahim Merey, Adnan Başkan.

- Genel kurul süreci

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, 19 Ocak'ta Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni başkan ile yönetimin belirlenmesi için 9 Şubat Salı günü genel kurula gitme kararı alınmıştı.

Antalyaspor AŞ'den 8 Şubat'ta yapılan açıklamada, "Yaptığımız tüm görüşme ve çağrılara rağmen şehrimizden yeni başkan adayı ve oluşturacağı yönetim kuruluyla ilgili beklentimiz maalesef gerçekleşmedi." denilerek, genel kurulun 23 Şubat Salı gününe ertelendiği duyurulmuştu.

Antalyaspor AŞ'de Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul öncesi yönetim kurulu başkanlığını devralan Emin Kemal Hesapçıoğlu, 17 Şubat'ta "yeni yönetimin önünü açmak" için görevini bıraktığını açıklamıştı.

Hesapçıoğlu'nun ardından 7 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği bildirilmişti.

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