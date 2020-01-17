YURTHABER
  4. Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi

Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

DSİ tarafından Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet, 62 sulama tesisi ve 94 taşkın koruma tesisi inşa edildi.Tarımın ve Turizmin başkenti Antalya’ya son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Antalya’da 19 baraj ve 3 göleti tamamlandığını açıkladı.

DSİ tarafından Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet, 62 sulama tesisi ve 94 taşkın koruma tesisi inşa edildi.
Tarımın ve Turizmin başkenti Antalya’ya son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Antalya’da 19 baraj ve 3 göleti tamamlandığını açıkladı. Aydın, "Bu barajların en önemlilerinden biri Gazipaşa Gökçeler Barajıdır. Gökçeler Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Gökçeler Barajından sağlanacak su ile 47 bin 400 dekar araziyi sulamaya açacağız. Hizmete alınan diğer önemli barajlardan birisi de Manavgat Naras Barajıdır. 2014 yılında hizmete aldığımız bu barajla sulamaya büyük katkı sağlanmış ve 71 bin 420 dekar münbit arazi sulanmaktadır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Antalya’da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 10 baraj daha inşa ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"62 sulama tesisi inşa ettik"
Antalya deyince akla geniş ve bereketli topraklar geldiğini ifade eden Aydın, "Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 62 çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 464 bin 739 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 494 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 15 sulama tesisi projesi ile 204 bin 560 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacak" dedi.

"94 taşkın koruma tesisi inşa ettik"
Antalya’nın bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, "Bu kapsamda Antalya’da 94 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek Antalya şehir merkezi ve 147 meskun mahal ve 176 bin 835 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir" diye belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldıVali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı
Kask sayesinde olası ölümden döndüKask sayesinde olası ölümden döndü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Eda Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Alanya’da Silahlı Çatışma: Üç Yaralı

Alanya’da Silahlı Çatışma: Üç Yaralı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.