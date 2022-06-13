YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

13.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227 arttı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'da turizm hareketliliği artarak devam ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Haziran döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 104 bin 300 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 949 bin 182 kişiyi ağırlayan Antalya'da, bu yıl turist sayısında yüzde 227'lik artış yaşandı.

Haziranın ilk 12 gününde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 241'lik artışla 688 bin 993 turist kente geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAntalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAntalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Türkiye-Litvanya maçına doğruTürkiye-Litvanya maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:25
Yatsı
22:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.