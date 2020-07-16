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Antalya'ya, karşılıklı uçuşların başladığı ilk gün İngiltere'den 3 uçak geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 16.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

Geçen yıl 719 bin 120 İngiliz turistin ziyaret ettiği Antalya, Kovid-19 sürecinde karşılıklı uçuşların başlamasıyla ilk gün 466 misafir ağırladı - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: - "İngiltere ile uçuşların başlaması sektörde sevinç yarattı, pozitif hava oluşturdu. Tüm dünya bunu izliyor, diğer ülkeler açısından da çok önemli"

Antalya'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iki ülke arasında karşılıklı uçuşların başlamasıyla İngiltere'den ilk gün 3 uçak geldi.

Geçen yıl 719 bin 120 İngiliz turisti ağırlayan Antalya'ya, İngiltere'den uçaklar gelmeye başladı. Kenti, dün itibarıyla 3 uçakla 466 İngiliz turist ziyaret etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, İngiltere'nin önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Uçuşların başlamasının olumlu sonuçları olacağını vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Uçak sayısı kısa sürede artacak. Yaşanan vaka sayısının azlığı ve ülkemizde bu işi sağlıklı atlatmamız İngiltere'nin çabuk açılmasının sebebi oldu. İngiltere her ülkeye kapılarını açmadı. Rusya açıldı, normal turizm kendi uzuvlarına dönüyor. İngiltere ile uçuşların başlaması sektörde sevinç yarattı, pozitif hava oluşturdu. Tüm dünya bunu izliyor, diğer ülkeler açısından da çok önemli."

Kavaloğlu, Almaya pazarının da gelecek süreçte açılmasını beklediğini dile getirdi.

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