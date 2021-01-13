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Antalya'ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 25 bin 880 Kovid-19 aşısı geldi

13.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Antalya'ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 25 bin 880 Kovid-19 aşısı geldi

Antalya'daki sağlık çalışanlarına yapılmak üzere alınan 25 bin 880 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, kente ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, aşıların pek çok hastalığın önlenmesinde en etkili yöntem olduğunu belirtti.

Aşılanma ve aşıya ulaşımın her vatandaşın hakkı olduğuna işaret eden Hülür, "Aşı sadece kişiyi korumakla kalmaz, aşı yapılmayan veya yapılamayan kişileri de korur. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 'Genişletilmiş Bağışıklama' hizmetlerinde amaç, toplumda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Kovid-19 aşı uygulamasına yarın ya da cuma günü öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacağını bildiren Hülür, şöyle devam etti:

"İlimize toplamda 25 bin 880 aşı, sadece sağlık çalışanlarına yapılmak üzere gelmiştir. İlimizde tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerimizde aşı uygulaması yapılacaktır. ATS (Aşı Takip Sistemi) olan tüm sağlık kuruluşlarına bugün itibari ile aşı dağıtımı yapılmış olup, öncelikle sağlık çalışanlarının aşı uygulamaları 1 ay ara ile 2 doz olacak şekilde yapılacaktır."

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