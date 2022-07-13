Antalya'yı tercih eden Avrupalı turist sayısı artıyor

AYŞE YILDIZ - Bu yıl yaklaşık 5 milyon yabancı misafir ağırlayan Antalya'da, Avrupa'dan gelen turist sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerine güven veren kentte, birçok ülkeden turist konuk ediliyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü iç hatlardan 121, dış hatlardan ise 913 olmak üzere 1034 uçak trafiğiyle rekor tazeleyen Antalya Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor.

Bu sene yaklaşık 5 milyon yabancı turistin tatil yaptığı Antalya'daki tesislerde, 9 günlük bayram tatilinde yerli müşterilerin de yoğun ilgisiyle yüksek doluluk yaşanıyor.

Antalya bölgesine, özellikle Avrupa pazarının ilgisi her geçen gün artıyor. Almanya, son yıllarda kente en fazla turist gönderen ülkeler arasında birinci sırada yer alan Rusya'yı geride bıraktı.

Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 145 bin 444 Alman turistin tatil için tercih ettiği kente, bu yılın aynı döneminde Almanya'dan 954 bin 998 kişi geldi. Bu yıl aynı dönemde Rusya'dan 785 bin, İngiltere'den 434 bin, Polonya'dan 238 bin, Hollanda'dan 160 bin turist Antalya'da ağırlandı. Önceki yıllara göre Avrupa pazarında ciddi artış yaşanması yüzleri güldürdü.

- "Turizmde pazar çeşitliliği arttı"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Avrupa pazarından Antalya'ya gelen turist sayısında önemli bir artış olduğunu ifade ederek, "Bu sene birinci sırada Alman turistler, ikinci sırada Ruslar var. Onları İngilizler turistler takip ediyor. Bu sezon Avrupa pazarında ciddi bir yükseliş oldu, bundan mutluyuz ve memnunuz. Tüm ülkelerinden misafir ağırlamak istiyoruz." dedi.

Avrupalı turist sayısının çoğalmasının sektöre de pozitif yansıdığını vurgulayan Yazıcı, bu artışın devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Yazıcı, turizmde pazarı çeşitlendirdiklerine dikkati çekerek, "Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Polonya'dan ve Kuzey Avrupa'dan gelenlerde de ciddi artış var." diye konuştu.

- "Sezon gayet iyi gidiyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında önemli artışlar olduğunu ifade etti.

Turizmde 2019'da rekorların kırıldığını hatırlatan Atmaca, bu sene Avrupalı turist sayısında 2019'un rakamların üstüne çıkmayı beklediklerini vurguladı.

Ukrayna dışındaki tüm pazarlarda hareketlilik olduğunu anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"2021'den daha yüksek dolulukla geçiriyoruz. Almanya ve İngiltere pazarlarında ciddi artışlar var. Genel anlamda Avrupa'nın tamamında artış olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa pazarındaki hareketlilik sektöre motivasyon oldu. Salgın sonrası başlattığımız Güvenli Turizm Sertifikası ile tüketicide güven oluştu. Bu da turist sayılarına yansıdı. Sezon gayet iyi gidiyor ve çok daha iyi olacak gibi."

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise salgın nedeniyle sıkıntı yaşanan Avrupa pazarında çok hızlı bir toparlanma yaşandığına işaret ederek, "Avrupalı turist sayısında 2019'un rakamlarını geçeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

