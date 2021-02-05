Antep fıstığında entegre mücadele

Antepfıstığı üretim merkezi olan Gaziantep’in Araban ilçesinde, ziraat mühendislerine antepfıstığı entegre mücadele eğitimi verildi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde düzenlenen programla ziraat mühendislerine antepfıstığı entegre mücadele eğitimi verildi. Araban Ziraat Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıya Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Kurban Nedret ve Ziraat Mühendisi Yunus Emre İlbeği, Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yavuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri katıldı. Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak yapılan programda, antepfıstığında toprak işleme, yeşil gübreleme ve hastalık-zararlıları konularında sunum yapıldı. Programda ayrıca Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki Antepfıstığı üreticilerine bildirilmek üzere, Antepfıstığı ağaçlarında yapılan budama artıklarının 2021/1 sayılı Valilik Genelgesinde belirtildiği gibi 25 Mart-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yakılarak imha edilmesi gerektiği anlatıldı. Ziraat Mühendislerine, antepfıstığı karagöz kurduna karşı herhangi bir ruhsatlı ilaç bulunmadığından, üremesini budama artıklarında gerçekleştireceğinin altı çizilerek, hassasiyet göstermeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Antepfıstığı üreticilerinin budama artıklarını belirtildiği tarihte imha etmeyerek fıstık bahçesinin içerisinde bulunduran çiftçilere kabahatler Kanununun 32.Maddesine göre 427 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

