YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Antep fıstığında entegre mücadele

Antep fıstığında entegre mücadele

05.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antepfıstığı üretim merkezi olan Gaziantep’in Araban ilçesinde, ziraat mühendislerine antepfıstığı entegre mücadele eğitimi verildi.Gaziantep’in Araban ilçesinde düzenlenen programla ziraat mühendislerine antepfıstığı entegre mücadele eğitimi verildi.

Antepfıstığı üretim merkezi olan Gaziantep’in Araban ilçesinde, ziraat mühendislerine antepfıstığı entegre mücadele eğitimi verildi.
Gaziantep’in Araban ilçesinde düzenlenen programla ziraat mühendislerine antepfıstığı entegre mücadele eğitimi verildi. Araban Ziraat Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıya Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Kurban Nedret ve Ziraat Mühendisi Yunus Emre İlbeği, Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yavuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri katıldı. Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak yapılan programda, antepfıstığında toprak işleme, yeşil gübreleme ve hastalık-zararlıları konularında sunum yapıldı. Programda ayrıca Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki Antepfıstığı üreticilerine bildirilmek üzere, Antepfıstığı ağaçlarında yapılan budama artıklarının 2021/1 sayılı Valilik Genelgesinde belirtildiği gibi 25 Mart-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yakılarak imha edilmesi gerektiği anlatıldı. Ziraat Mühendislerine, antepfıstığı karagöz kurduna karşı herhangi bir ruhsatlı ilaç bulunmadığından, üremesini budama artıklarında gerçekleştireceğinin altı çizilerek, hassasiyet göstermeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Antepfıstığı üreticilerinin budama artıklarını belirtildiği tarihte imha etmeyerek fıstık bahçesinin içerisinde bulunduran çiftçilere kabahatler Kanununun 32.Maddesine göre 427 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandıGaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:49
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Gaziantep'te tarihi eser satmaya çalışan oto tamircisi gözaltına alındı

Gaziantep'te tarihi eser satmaya çalışan oto tamircisi gözaltına alındı

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

Dünya kanser günü

Dünya kanser günü

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.