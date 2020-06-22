Antep fıstığında verim ve dayanıklılık "Atlantik sakızı"yla artırılacak

YASİN DİKME - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi, fıstık ağaçlarındaki verimi ve dayanıklılığı Atlantik sakızı ağacıyla artırmak için çalışma başlattı.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesindeki koleksiyon bahçesine 2003'te fıstık ağaçlarına anaç olarak kullanmak ve öğrencilerin eğitim araştırmaları yapmalarını sağlamak için Atlantik sakızı ağaçları dikildi. Uzun yıllar gözlemlenen ağaçların bu yıl meyve vermesiyle erkek ve dişi türleri belirlendi. Hastalıklara karşı dirençli söz konusu ağaçlar, fıstık ağaçlarına aşılanarak hem verimlerinin hem de dayanıklılıklarının artırılması sağlanacak.

HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, AA muhabirine, genellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yetişen Atlantik sakızı ağaçlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de rahatlıkla yetişebildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu ağaçları Antep fıstığında anaç olarak kullanacaklarını belirten Ak, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmalarda Antep fıstığında en iyi verim Atlantik sakızı ağacıyla aşıladığımız ağaçlarda oluyordu. Özellikle aşırı yağışlarda fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü ve kuruduğunu görüyorduk fakat Atlantik sakızı ağaçlarının buna dayandığını gözlemledik. Şu ana kadar yaptığımız araştırmalarda bu ağaçların korumaya yönelik çok dayanıklı olduğunu belirledik."