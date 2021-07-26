YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. "Antep sumağı" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

"Antep sumağı" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

26.07.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Antep sumağı" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep sumağına", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Antep sumağının coğrafi işaret tescilinin ardından, tescilli ürün sayısının 16'ya çıktığını bildirdi.

Sumağın kent mutfağında özel bir yeri olduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Sumak, genellikle yemek ve salatalarda baharat olarak kullanılıyor. Gaziantep'te kendiliğinden yetişen sakız ağacıgiller ailesinden elde edilen bitki meyvelerinin kurutulup öğütlemesiyle meydana gelen bir baharat. Gazi şehrimiz bu topraklarda yaşamış birçok kadim medeniyetin ortak kültür mirasına ev sahipliği yapmakta. Özellikle mutfak kültürü açısından dünyada kendi mutfağının ismi anılan nadir şehirlerden birisiyiz. Bu bağlamda mutfak kültürümüzü ve onu var eden tüm lezzetlerini şehrimiz ve ülkemiz adına evrensel bir değer olarak görmekteyiz. Bu nedenle yaptığımız tüm tescil çalışmalarını her şeyden önce şehrimiz adına hayata kazandırdığımız sosyal bir sorumluluk olarak kabul etmekteyiz."

Gaziantep'in coğrafi işaretle taçlandırılan toplam 63 ürününün 16’sının GTB tarafından tescil ettirildiğini belirten Akıncı, "Şehrimizin diğer paydaş kurumlarıyla birlikte aralıksız olarak sürdürdüğümüz coğrafi işaret çalışmalarında temel gayemiz gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almak, bu ürünleri özgün hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari alanda marka değeri kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ara sokağa götürüp dudaklarından öptü! O aileye tehdit şokuAra sokağa götürüp dudaklarından öptü! O aileye tehdit şoku
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 15 bin mahallede birer okulun HEM'e dönüştürüleceğini duyurdu:Milli Eğitim Bakanı Selçuk 15 bin mahallede birer okulun HEM'e dönüştürüleceğini duyurdu:

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:24
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:51
Yatsı
21:21

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Özge Duacı Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Baylar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.