YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. "Antep urmu dut şurubu" coğrafi işaret olarak tescillendi

"Antep urmu dut şurubu" coğrafi işaret olarak tescillendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

"Antep urmu dut şurubu" coğrafi işaret olarak tescillendi

GAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun, mutfağıyla "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in yöresel lezzeti Antep urmu dut şurubu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Antep urmu dut şurubunun, kentin coğrafi işaretle taçlandırılan 29'uncu özel ürünü olduğunu belirtti.

Akıncı, şunları kaydetti:

"Şehrimizde ve bölgemizde sıklıkla yetiştirilen dut ağacından elde edilen ve özellikle dut hasadının başladığı mayıs ve haziran aylarında işlenerek hazır hale getirilen urmu dut şurubu asırlardır sevilerek tüketilen şifa deposu geleneksel içeceklerimiz arasında yer alıyor.

Gazi şehrimiz mutfak kültürü açısından oldukça zengin bir mirasa sahip. Bu değerleri korumak, özgün halleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari piyasalarda katma değer sağlamak amacıyla GTB olarak coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar 14 geleneksel lezzetimize coğrafi işaret tescili aldık. Bunun yanı sıra 9 ürünümüz için başvurumuzu tamamladık."

GTB'nin, bulunduğu şehir adına Türkiye'de en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa olduğuna dikkati çeken Akıncı, Gaziantep mutfağında özel bir yeri bulunan Antep lahmacununun Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için de başvuru yaptıklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:25
İkindi
15:44
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde
Zirve Öğrencisi, Amerika’daki 2 Milyon Dolarlık Projede Görev Aldı
Zirve Öğrencisi, Amerika’daki 2 Milyon Dolarlık Projede Görev Aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.