YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

04.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Vatanımızın dört bir yanında milletimizin bağımsızlık için büyük mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı’nda, kendi kahramanlık destanını 6 bin 317 şehit vererek yazan Antep, tam bir asır önce TBMM kararı ile onurlandırıldığı ‘Gazi’ unvanıyla tarihte yerini aldı” dedi.
Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, dünyanın gözünde tükenme noktasına gelen ve her türlü yokluğu, eziyet ve baskıyı yaşayan Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir lider ve başkomutan öncülüğünde, yeniden hayat bulduğunu kaydetti.
“Antep halkının, bu yüce milletin bağımsızlığında oynadığı büyük rol yadsınamaz. 11 ay süren ve ellerinde sadece inancı kalan Antepliler, büyük bir direnişle sadece Antep’i savunmamış, Türkiye’ye de örnek olmuştur” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:
“Bu büyük direniş TBMM tarafından Antep’e, 8 Şubat 1921 tarihinde ‘Gazi’ unvanı verilerek onurlandırılmıştır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi şehri ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilir’ sözleriyle onurlandırmıştır.
SANKO Üniversitesi olarak bu büyük onuru sonsuza dek yaşatmak, şehrimize değer katmak ve tarihini bilen öğrenciler yetiştirmek için var gücümüzce çalışıyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde vatanın ve milletin bağımsızlığı için cepheye koşarak şehit düşen, gazi olan kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.”

Antep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yılı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:49
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Dünya kanser günü

Dünya kanser günü

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Kişiye özgü onkolojik tedavi ile hayata tutundu

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Sağlık çalışanlarını anladılar, anlattılar

Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

HKÜ, video konferans ile Prof. Dr. Civelek’i ağırladı

HKÜ, video konferans ile Prof. Dr. Civelek’i ağırladı

Gaziantep'te belediye personelleri, kanser hastalarına destek için mor maskeyle mesai yaptı

Gaziantep'te belediye personelleri, kanser hastalarına destek için mor maskeyle mesai yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.