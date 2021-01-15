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Antik Kentte ’’Penkalas çayı projesi’’

15.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan “Penkalas Çayı Projesi”nin devam ettiği bildirildi.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi’de antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik yürütülen “Penkalas Çayı Projesi”nin son durumu hakkında AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Tan ile birlikte istişare etme fırsatı bulduk.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan “Penkalas Çayı Projesi”nin devam ettiği bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi’de antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik yürütülen “Penkalas Çayı Projesi”nin son durumu hakkında AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Tan ile birlikte istişare etme fırsatı bulduk. Roma köprülerinin yer aldığı çayı ve çevresini yürüyerek inceledik. İnşallah bu proje bittiğinde Çavdarhisar ilçemiz ve bölge turizmi açısından büyük kazanım olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya’lı iş adamı Rıza Güral’ın destekleriyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarımız 17 Mayıs’ta yeniden başlayacak. Sayın Valimizin de müjdesini verdiği gibi, tiyatrodaki çalışmalar 2022, stadyumun ise 2023 yılında tamamlanacak’’ ifadelerini kullandı.

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