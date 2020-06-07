YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor

Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, 1 Haziran’da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında kendi işlettiği sosyal tesisleri alınan önlemlerle hizmete açtı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş, korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran’da hayata geçirilen normalleşme planı kapsamında kendi işlettiği sosyal tesisleri yeniden hizmete açtı.

Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, 1 Haziran’da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında kendi işlettiği sosyal tesisleri alınan önlemlerle hizmete açtı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş, korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran’da hayata geçirilen normalleşme planı kapsamında kendi işlettiği sosyal tesisleri yeniden hizmete açtı. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı Maide Kafe ve Restoran ile Antik Köfte Şubeleri’nde masalar sosyal mesafe ve oturma düzeni kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin Sekapark 2. etap içerisinde yer alan Maide Kafe ve Restoranında alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin ardından misafirlerini ağırlamaya başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendiği sosyal tesis içerisinde misafirler için sosyal mesafe uyarı levhaları konuldu. Tesis girişinde bulunan hijyen standıyla misafirlerin ellerini dezenfekte ederek içeriye girmesi sağlanıyor. Misafirlerin el dezenfektanını kullanıp içeri girmesi de zorunlu hale getirildi.
Yeni kurallar gereği mesai öncesi ve belirli aralıklarla her personelin ateşi ölçülürken gelen misafirlerinde içeriye girerken ateşlerine bakılıyor. Maske ve siperlik takan personeller servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak servislerini gerçekleştiriyor. Tuzluk, biberlik ve diğer servis ürünlerinin tek kullanımlık paketler şeklinde verilmeye başlandığı restoranda; metal çatal, bıçak, kaşık ve tabak gibi ürünler de 80 derecede yıkanarak servis alanında misafirlere veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı’nın markası olan Antik Köfte’nin şubeleri de yeni normalleşme süreci kapsamında misafirlerini ağırlamaya başladı. Korona virüs salgını kapsamında geçici süre kapanan şubeler, yeniden hizmete açıldı. Şubelere girişte başlayan önlemler masaya geçilene kadar devam ediyor. Titizlikle uygulanan önlemler kapsamında girişte dezenfekte üniteleri yer alıyor. Masalar da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 1.5 metre aralıklı düzenlendi. Vatandaşlara restoran ve şubeler içinde gezerken maske takmak zorunluluğu getirildi. Tesislerde personeller ile aşçılar, maske ve siperlikle çalışıyor. Personeller ayrıca servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak hizmet veriyor.

Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Korkmaz Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Ege Eczanesi
Izmit
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.