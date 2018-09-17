Fiordelisi, destek vereceği takımı sosyal medyadan duyurdu.
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
1 / 18
Eksi eskrim sporcusu İtalyan Antonella Fiordelisi, sürpriz bir karara imza attı.
2 / 18
Tribün Dergi'nin geçtiği bilgiye göre Fiordelisi, doğup büyüdüğü yer olan Salerno'nun takımı Salernitana'nın maçlarına giderek takıma destek verme kararı aldığını açıkladı.
3 / 18
20 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz sezon Milan'ın forveti Gonzalo Higuain ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelmişti.
4 / 18
Higuain’in güzel sporcudan özel mesaj yoluyla kalça fotoğrafı istediği ortaya çıktı. Arjantinli golcü, "Kalçaların gerçek mi, photoshop mu? Gerçek fotoğrafını yolla" şeklinde mesaj yazdı.
5 / 18
Güzel sporcunun bu mesaja yanıtı ise suratını çektiği bir fotoğrafla oldu. Bu yazışmanın basına sızmasının ardından Antonella Fiordelisi bir açıklama yaparak pişman olduğunu söyledi.
6 / 18
O dönem, kısa süre içerisinde yayılan fotoğraf sonrası yeni bir açıklama yapan Antonella Fiordelisi, yaptığı paylaşımın sadece bir şaka olduğunu belirtti.
7 / 18
Sosyal medyada yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyen sporcu, "Higuain çok kibar biri. Kesinlikle bana asılmadı.
8 / 18
Ben sadece bir şaka yapmak istedim. Kendisiyle birkaç kez sohbet ettik. Bu konu yanlış anlaşıldığı için ondan özür diliyorum" dedi.
9 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
10 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
11 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
12 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
13 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
14 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
15 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
16 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
17 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
18 / 18
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum