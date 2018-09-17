Fiordelisi, destek vereceği takımı sosyal medyadan duyurdu.

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

1 / 18 Eksi eskrim sporcusu İtalyan Antonella Fiordelisi, sürpriz bir karara imza attı.

2 / 18 Tribün Dergi'nin geçtiği bilgiye göre Fiordelisi, doğup büyüdüğü yer olan Salerno'nun takımı Salernitana'nın maçlarına giderek takıma destek verme kararı aldığını açıkladı.

3 / 18 20 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz sezon Milan'ın forveti Gonzalo Higuain ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelmişti.

4 / 18 Higuain’in güzel sporcudan özel mesaj yoluyla kalça fotoğrafı istediği ortaya çıktı. Arjantinli golcü, "Kalçaların gerçek mi, photoshop mu? Gerçek fotoğrafını yolla" şeklinde mesaj yazdı.

5 / 18 Güzel sporcunun bu mesaja yanıtı ise suratını çektiği bir fotoğrafla oldu. Bu yazışmanın basına sızmasının ardından Antonella Fiordelisi bir açıklama yaparak pişman olduğunu söyledi.

6 / 18 O dönem, kısa süre içerisinde yayılan fotoğraf sonrası yeni bir açıklama yapan Antonella Fiordelisi, yaptığı paylaşımın sadece bir şaka olduğunu belirtti.

7 / 18 Sosyal medyada yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyen sporcu, "Higuain çok kibar biri. Kesinlikle bana asılmadı.

8 / 18 Ben sadece bir şaka yapmak istedim. Kendisiyle birkaç kez sohbet ettik. Bu konu yanlış anlaşıldığı için ondan özür diliyorum" dedi.

9 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

10 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

11 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

12 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

13 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

14 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

15 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

16 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

17 / 18 Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı