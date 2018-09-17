SPOR

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

İTALYA HABERLERİ  | 17.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Daha önce Gonzalo Higuain ile yaşadığı diyalogla gündeme gelen eski eskrim sporcusu Antonella Fiordelisi, aldığı sürpriz kararla şaşkınlık yarattı.

Fiordelisi, destek vereceği takımı sosyal medyadan duyurdu.

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

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Eksi eskrim sporcusu İtalyan Antonella Fiordelisi, sürpriz bir karara imza attı.

Eksi eskrim sporcusu İtalyan Antonella Fiordelisi, sürpriz bir karara imza attı.
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Tribün Dergi'nin geçtiği bilgiye göre Fiordelisi, doğup büyüdüğü yer olan Salerno'nun takımı Salernitana'nın maçlarına giderek takıma destek verme kararı aldığını açıkladı.

Tribün Dergi'nin geçtiği bilgiye göre Fiordelisi, doğup büyüdüğü yer olan Salerno'nun takımı Salernitana'nın maçlarına giderek takıma destek verme kararı aldığını açıkladı.
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20 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz sezon Milan'ın forveti Gonzalo Higuain ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelmişti.

20 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz sezon Milan'ın forveti Gonzalo Higuain ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelmişti.
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Higuain’in güzel sporcudan özel mesaj yoluyla kalça fotoğrafı istediği ortaya çıktı. Arjantinli golcü, "Kalçaların gerçek mi, photoshop mu? Gerçek fotoğrafını yolla" şeklinde mesaj yazdı.

Higuain’in güzel sporcudan özel mesaj yoluyla kalça fotoğrafı istediği ortaya çıktı. Arjantinli golcü, "Kalçaların gerçek mi, photoshop mu? Gerçek fotoğrafını yolla" şeklinde mesaj yazdı.
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Güzel sporcunun bu mesaja yanıtı ise suratını çektiği bir fotoğrafla oldu. Bu yazışmanın basına sızmasının ardından Antonella Fiordelisi bir açıklama yaparak pişman olduğunu söyledi.

Güzel sporcunun bu mesaja yanıtı ise suratını çektiği bir fotoğrafla oldu. Bu yazışmanın basına sızmasının ardından Antonella Fiordelisi bir açıklama yaparak pişman olduğunu söyledi.
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O dönem, kısa süre içerisinde yayılan fotoğraf sonrası yeni bir açıklama yapan Antonella Fiordelisi, yaptığı paylaşımın sadece bir şaka olduğunu belirtti.

O dönem, kısa süre içerisinde yayılan fotoğraf sonrası yeni bir açıklama yapan Antonella Fiordelisi, yaptığı paylaşımın sadece bir şaka olduğunu belirtti.
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Sosyal medyada yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyen sporcu, "Higuain çok kibar biri. Kesinlikle bana asılmadı.

Sosyal medyada yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyen sporcu, "Higuain çok kibar biri. Kesinlikle bana asılmadı.
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Ben sadece bir şaka yapmak istedim. Kendisiyle birkaç kez sohbet ettik. Bu konu yanlış anlaşıldığı için ondan özür diliyorum" dedi.

Ben sadece bir şaka yapmak istedim. Kendisiyle birkaç kez sohbet ettik. Bu konu yanlış anlaşıldığı için ondan özür diliyorum" dedi.
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Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
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Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
11 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
12 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
13 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
14 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
15 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
16 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
17 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
18 / 18

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı

Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
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Anahtar Kelimeler:
Antonella Fiordelisi Salernitana

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