Antonio Di Gennaro'dan Fatih Terim sözleri: "Herkesi aşık etti"

İtalya'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, ülke basınına verdiği röportajda Terim ile ilgili anılarını paylaştı.
Fatih Terim'in Galatasaray'da büyük başarılar elde ederek İtalya'ya geldiğini söyleyen Di Gennaro, onunla yaşadığı deneyimin çok farklı olduğunu ve kendisine önemli meziyetler kattığını söyledi.
Fatih Terim, Floransa'ya büyük başarılarla geldi. Galatasaray'da UEFA Kupası, ligde 4 yıl şampiyonluk. Ne kadar ciddi be sert olursa olsa bile onunla çalışmayı seçtim. İlk zamanlar herkes ona karşıydı. Ancak kısa zamanda kendini kabul ettirdi.
Floransa'da 4-5 ay güzel futbol oynadık. İnsanlar aşık oldu. Ben, bana yaşattığı deneyim için Fatih Terim'e minnettarım.
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