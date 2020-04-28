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Antonio Di Gennaro'dan Fatih Terim sözleri: "Herkesi aşık etti"

İTALYA HABERLERİ  | 28.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Antonio Di Gennaro, İtalya'da Fatih Terim'in yardımcılığını yaptığı dönemdeki anılarını anlattı.

İtalya'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, ülke basınına verdiği röportajda Terim ile ilgili anılarını paylaştı.

Fatih Terim'in Galatasaray'da büyük başarılar elde ederek İtalya'ya geldiğini söyleyen Di Gennaro, onunla yaşadığı deneyimin çok farklı olduğunu ve kendisine önemli meziyetler kattığını söyledi.

"FATİH TERİM BÜYÜK BAŞARILARLA GELDİ"

Fatih Terim, Floransa'ya büyük başarılarla geldi. Galatasaray'da UEFA Kupası, ligde 4 yıl şampiyonluk. Ne kadar ciddi be sert olursa olsa bile onunla çalışmayı seçtim. İlk zamanlar herkes ona karşıydı. Ancak kısa zamanda kendini kabul ettirdi.

"İNSANLAR FUTBOLUMUZA AŞIK OLDU"

Floransa'da 4-5 ay güzel futbol oynadık. İnsanlar aşık oldu. Ben, bana yaşattığı deneyim için Fatih Terim'e minnettarım.

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