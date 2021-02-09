YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Antrenman için her gün 60 kilometre yolculuk yapan minik sporcuya bakanlıktan destek

Antrenman için her gün 60 kilometre yolculuk yapan minik sporcuya bakanlıktan destek

09.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenman için her gün 60 kilometre yolculuk yapan minik sporcuya bakanlıktan destek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı kırsal Oklubalı Mahallesi'nden 3 yıldır her gün badmintonda milli formayı giyebilme hayaliyle 60 kilometre yolculuk yaparak antrenmanlara katılan Elif Nur Yıldırım'a Gençlik ve Spor Bakanlığından destek mesajı geldi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayımlanan haber sonrasında bakanlık yetkilileri tarafından bizzat arandığını söyledi.

Tatlısu, yapılan sıkı çalışmalara ve 12 yaşındaki küçük sporcunun hayalini kurduğu milli takım formasına kavuşabilmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından destek telefonu aldıklarını kaydeden Tatlısu, "Bu zorlu mücadelesinde gerek Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gerekse ilimiz gençlerine ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimize spor yaptırmak amacıyla il müdürlüğümüz bünyesinde kurulan 'Yurdum Spor Kulübü'ne dahil ettiğimiz sporcumuz Elif Nur Yıldırım'ın hedefi doğrultusunda daha verimli ve aktif bir şekilde çalışması için her türlü imkanları sağlayarak milli takım formasını giyme hayalini birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Milli formayı muhakkak giyeceğim"

Hayallerine bir adım daha yaklaştığını söyleyen Elif Nur Yıldırım da bakanlığın teşekkür mesajı sonrasında çok heyecanlandığını belirtti.

Elif Nur, gelen destek haberi sonrası antrenmanlarına daha fazla özen gösterdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yapılan haberden sonra zaten akrabalarımdan, arkadaşlarımdan telefonlar gelmişti. Daha sonra bakanlığımızın benim bir isteğimin olup olmadığını sorduğunu öğrendim. Çok heyecanlandım. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve il müdürümüz Ali Osman Tatlısu'ya gösterdiği ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bana inanan anneme ve antrenörüm Volkan Şener sayesinde hayallerim için mücadele edeceğim. Milli formayı muhakkak giyeceğim."

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda görev yapan badminton antrenörü Volkan Şener ise öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "İl müdürümüz zaten her zaman bizlerle iletişim halinde. Destekleriyle bulunduğumuz kurumda en iyisini yapmak için mücadele veriyoruz. Genç bir sporcumuz adına bakanlığımızın destek mesajı bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:17
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Gençleri zehirlemeye çalışan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gençleri zehirlemeye çalışan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli rüzgar uyarısı

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için kuvvetli rüzgar uyarısı

Covıd-19 döneminde fiziksel aktivitenin önemi

Covıd-19 döneminde fiziksel aktivitenin önemi

İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.