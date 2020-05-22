Antrenörler virüs günlerini bahçede değerlendirdiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki antrenör, korona virüs sürecinde kiraladıkları bahçe içerisinde sebze üreterek günlerini değerlendiriyor.

Kütahya TÜFAD Şubesi Başkan yardımcısı Bülent Geren ve Erdem Gençlikspor Kulüp Başkanı, aynı zamanda antrenör Günay Erdem, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını sürecinde boş durmayarak bahçe işleri ile meşgul olarak sebze yetiştiriyorlar. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Moymul Mahallesinde kiraladıkları bahçe içerisine domates, biber ve pırasa gibi yeşillik dikerek günlerini değerlendiriyorlar.

Salgın günlerini verimli geçirdiklerini belirten Kütahya TÜFAD Şubesi Başkan Yardımcısı Bülent Geren, "Uzun süre TKİ Tavşanlı Linyitspor’da futbol oynadım. Şu anda TÜFAD ikinci başkanıyım. Elimizden geldiği kadar Türk futboluna ve Kütahya’nın futboluna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tabi bunun yanında bizim böyle güzel bir hobimiz var. Hobi bahçemiz var ve bu bahçede boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Toprak insanı dinlendiriyor. Burada bu işleri yaparken yorulsak da bize büyük haz veriyor. Bunun yanı sıra organik besinler yiyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri dalından koparıp yemek de ayrı bir sevk. Korona virüs döneminde de bizler için bu tür aktiviteler eğlence oldu. Hem spor yapmış oluyoruz, hem de bunu yasalar çerçevesinde Ziraat odasında olan kaydımızdan dolayı da belgeli olarak yapıyoruz. Herkes bu süreçte kendi sağlığının yanı sıra çevresindekilerin de sağlığını düşünerek arada mesafe bırakmalı ve en kısa sürede de bu salgının bitmesini istiyoruz" dedi.

