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ANTSUDER’dan ilaç ve ekmek desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, tüp ve su bayilerinin ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ekmek ve ilaçta götürdüğünü bildirdi.İçişleri Bakanlığında iki günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Antalya’da, ihtiyaç sahipleri vatandaşların yardımına açık bulunan tüp ve su bayileri de yetişiyor.

ANTSUDER’dan ilaç ve ekmek desteği

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, tüp ve su bayilerinin ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ekmek ve ilaçta götürdüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanlığında iki günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Antalya’da, ihtiyaç sahipleri vatandaşların yardımına açık bulunan tüp ve su bayileri de yetişiyor. ANTSUDER, Başkan Yardımcısı Halil Mert, sokağa çıkma yasağıyla birlikte iş yüklerinin arttığını söyledi. Vatandaşlara su ve tüp götürdüklerini dile getiren Mert, “ Yasağın başladığı ilk saatlerden biri bayilerimiz özveriyle işlerini yapıyor. Vatandaşlarımızın su ve tüp isteklerini zaman aralığı gözetmeden ulaştırıyoruz. Bayilerimiz ayrıca ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçları olan vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor.” dedi.

ANTSUDER’dan ilaç ve ekmek desteği

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İlknur Eczanesi
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Postacılar Eczanesi
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Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
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