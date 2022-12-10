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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları için geri sayım

10.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 10 Aralık’ta başladı. Öğrenciler cumartesi ve pazar günleri sınavlara girecekler. AÖF soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlar hesaplanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları için geri sayım

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF vize sınavı sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 10 Aralık ve 11 Aralık'ta yapılıyor. Sınavda her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre veriliyor. İşte sonuçlara dair detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. AÖF güz dönemi ara sınavları 10 Aralık ve 11 Aralık'ta yüz yüze düzenleniyor. Genellikle sınavın ardından 10-15 gün süre sonra sonuçlar açıklanıyor.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanacak.

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Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere 33 harf notu belirlenir.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz dönemi dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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