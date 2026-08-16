MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

29 Temmuz’da Sarıyer’deki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

2021 yılında MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da İstanbul'daki evinin önünde ölü bulundu.

Kızıl Sakal lakabıyla bilinen Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı nın ölüm nedeni belli oldu 1

İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası soruşturma başlatılmıştı. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cansız beden üzerinde yapılan incelemelerde Eren Kaşıkçı'nın yaklaşık 14 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı nın ölüm nedeni belli oldu 2

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Sözcü'de yer alan habere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Kaşıkçı'nın ölümüne yönelik açılan soruşturmanın nihai Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya eklenmesinin ardından kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aslıhan Moralı, Kanada Güzeli seçildi! Türk takipçilerine...Aslıhan Moralı, Kanada Güzeli seçildi! Türk takipçilerine...
Çekimler ertelenmişti! Karar verildiÇekimler ertelenmişti! Karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Eren Kaşıkçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.