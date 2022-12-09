AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? Anadolu Üniversitesi açıkladı! İşte AÖF sınav süresi ve soru sayısı...

AÖF sınav saati ve süresi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin düzenlediği sınav oturumlarının tarihleri bir süre önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınavları 10 Aralık 2022 Cumartesi günü ile 11 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖF güz dönemi sınavları bu hafta sonu yapılacak. Cumartesi ve Pazar’a denk gelen günlerde öğrenciler AÖF sınav oturumlarına girecek.

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

AÖF SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

AÖF sınavında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN SORGULANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerin merakla beklediği güz dönemi sınavlarının tarihleri de açıklandı. Hafta sonu yapılacak oturumlar için giriş belgelerinin eksiksiz olarak alınması gerekiyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

