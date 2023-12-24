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  4. AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 AOLWEB.MEB.GOV.TR: MEB ile 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Heyecan dorukta!

AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 AOLWEB.MEB.GOV.TR: MEB ile 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Heyecan dorukta!

24.12.2023 09:15 | Son Güncelleme:
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AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklamada bulunulmuştu. Bu kapsamda 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları bu yıl yüz yüze gerçekleştiriliyor. Peki, MEB 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte aolweb.meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ekranı...

AÖL sınav sonuçları tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan AÖL sınav sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00 ve 14.00'te tamamlanan 1. ve 2. oturumun ardından bugün (24 Aralık 2023 Pazar) saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan 3. oturum sebebiyle merak konusu oldu. İşte aolweb.meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ekranı...

2023-2024 1. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. 1. oturum 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da, 2. oturum ise aynı gün 14.00’te gerçekleştirildi.

  1. oturum ise bugün (24 Aralık 2023 Pazar) Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

MEB, AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı. Buna göre öğrenciler, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren sınav sonucunu öğrenebilecek.

online sınav MEB

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 SORGULAMA

AÖL sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren MEB Açık Öğretim Lisesi ekranından öğrenilebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacaktır.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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