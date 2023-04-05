AÖL SINAV TAKVİMİ 2023: AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları online mı yüz yüze mi olacak? MEB açıkladı!

AÖL sınav takvimi 2023 son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyordu. MEB'in yaptığı duyuru doğrultusunda AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınava ilişkin detaylar netleşti. Birçok kişi "2023 MEB 2. dönem AÖL dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?" gibi soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte detaylar...

AÖL SINAV TARİHLERİ (2023 2. DÖNEM) NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavları Nisan 2023'te e-Sınav olarak uygulanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı Temmuz 2023'te, e-Sınav olarak uygulanacak.

2023 yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2023'te e-Sınav olarak yapılacak.

MEB'in yayımladığı 2. dönem sınavlarına dair duyuruda, ''Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 24.04.2023 (saat 09.30’dan) – 30.04.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

2023 AÖL 2. Dönem sınavları da online olarak e-Sınav üzerinden düzenlenecek.



