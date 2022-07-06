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AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2022? Online mı, yüz yüze mi olacak?

06.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 3. dönem sınav tarihleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu ile ilgili flaş bir açıklamada bulunuldu. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen açık lise öğrencileri internette araştırma yapıyor. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2022? Online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...

AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2022? Online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2022? Online mı, yüz yüze mi olacak? Ayrıntılar haberimizde...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI 2022?

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı.

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL SINAVI ONLİNE MI YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 'AÖL' AÇIKLAMASI

AÖL konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

  1. Online Sınavla ilgili olarak, “İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

  1. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

  2. Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır."
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