AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi belli oldu mu? Gözler MEB'te...

AÖL sınav takvimi çok sayıda öğrenci tarafından merak konusu oldu. Lise eğitimini uzaktan sürdüren öğrencilerin gözleri AÖL sınavlarının tarihine çevrildi. AÖL kayıtları 22 Ağustos 2022 - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos'ta başladı. İşlemler, 14 Ekim'de sona erecek.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla alakalı açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılıyor.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

