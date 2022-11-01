Öğrenciler AÖL sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. AÖL sınav tarihleri, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlanan sınav takviminin ardından belli oldu. AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2022 MEB AÖL (Açıköğretim Fakültesi) 1. dönem sınav tarihi!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında yapılacak. Sınavların tam tarihi MEB tarafından açıklanacak.

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

