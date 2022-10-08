AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? 2022 AÖL sınav tarihleri!

AÖL sınavları ile detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına dair yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

