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  4. AÖL SORULARI VE CEVAPLARI 2023! MEB ile 1. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI 2023! MEB ile 1. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de

24.12.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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AÖL sınav soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklamada bulunulmuştu. Bu kapsamda 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları bu yıl yüz yüze gerçekleştiriliyor. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının birinci ve ikinci oturumu geçtiğimiz gün yapıldı. Bugün ise saat 10.00'da üçüncü oturum gerçekleştirilecek. Peki, MEB ile 1. Dönem AÖL sınav soruları cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soruları cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan AÖL sınavlarının soruları ve cevap anahtarı merak konusu oldu. 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00 ve 14.00'te tamamlanan 1. ve 2. oturumun ardından bugün (24 Aralık 2023 Pazar) saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan 3. oturum sebebiyle birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte AÖL sınav soruları cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

2023-2024 AÖL SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav soruları ve cevapları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan kılavuz ile belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde paylaşılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. 1. oturum 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da, 2. oturum ise aynı gün 14.00’te gerçekleştirildi.

  1. oturum ise bugün (24 Aralık 2023 Pazar) Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

MEB, AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı. Buna göre öğrenciler, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren sınav sonucunu öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren MEB Açık Öğretim Lisesi ekranından öğrenilebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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