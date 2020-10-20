AOSB 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilere kesintisiz ve sorunsuz üretim imkanı sunmanın yanı sıra sanayinin en önemli girdisi olan enerji ihtiyacını sürekli, kaliteli ve en uygun maliyetle temin ettiklerini bildirdi.

AOSB 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, AOSB Seyhan Salonu’nda, Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum’un divan başkanlığında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar, oylama sırasında sanayicilerden gelen soruları yanıtlayarak, gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundular.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, gündem maddelerinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin gelişmesi ve büyümesi amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, “Her zaman sanayicilerimizin daha kaliteli ve daha iyi hizmet alabilmesi adına var gücümüzle çalıştık. Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte her zaman istişare kültürüne bağlı kalarak hareket ettik” dedi.

Geçen mart ayından itibaren Türkiye’de de görülen Covid - 19 salgını kapsamında AOSB Bölge Müdürlüğü olarak alınan tedbirlere değindikten sonra sanayinin en önemli girdisi olan enerji temini konusunda yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Başkan Sütcü, şunları söyledi:

“Elektrik enerjisi tedarikinin doğrudan piyasadan sağlanabilmesi için Adana OSB Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış A.Ş. firması kurularak EPDK’ ya başvuru yapılmış ve Tedarik Lisansı alınmıştır. 01/04/2020 tarihi itibariyle Adana OSB Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış A.Ş. üzerinden elektrik enerji tedariki doğrudan elektrik piyasası üzerinden sağlanmaya başladı. Kesintisiz üretim ve hizmet sağlama düşüncesi ile çalışan Bölge Müdürlüğümüz tarafından dağıtılan elektrik miktarı 2019 yılı içerisinde 1.5 Milyar kWh olarak gerçekleşti. Dağıtımı yapılan elektrik miktarı 2018 yılına göre yüzde 7,7’lik bir artış gösterdi. Bir önceki yıla göre kayıp oranında %16 iyileştirme sağlanmıştır. Yapılan doğru yatırımlar sonucunda 2019 yılında bölgemizde meydana gelen arızalarda 2018 yılına göre yüzde 28,13 oranında azalma ve ayrıca arızadan etkilenme sürelerinde yüzde 10,22 oranında iyileştirme sağladık.”

Başkan Sütcü, mayıs ayında çıkan yeni “Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında bölgedeki sanayi tesislerinin GES başvurularının arttığını, yapılan toplam 29 adet başvurunun toplam kapasitesinin 65 MW seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yine sanayiciler için önemli bir girdi olan doğalgaz hizmetlerine de değinen Başkan Sütcü, 2019 yılı sonu itibari ile abone sayısının 202, dağıtımı yapılan doğalgaz miktarının 175.157.208 Sm3 olarak gerçekleştiğini ve 2019 yılında bölge genelinde dağıtımı yapılan doğalgaz miktarının 2018 yılına göre yüzde 8,1 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Başkan Sütcü, “2019 Yılı itibariyle bölgemizde 2018 yılına oranla toplam su kullanımı yüzde 8,5 artış gösterdi. Bu artış, bölgemizde gerçekleşen üretim artışının da bir göstergesidir. Benzer bir şekilde kullanma suyu tüketimine paralel olarak arıtılan su miktarı da artmıştır” dedi.