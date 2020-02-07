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AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı

ADANA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl “Mehmetçik” anısına gerçekleştirilen Futbol Turnuvası’nın 8’ncisi başladı.Bölge sanayicileri ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.Sporun özellikle futbolun birleştirici yönleri ön planda tutularak gerçekleştirilen turnuvanın ilk hafta karşılaşmalarına sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra aileleri de katılarak oyunculara tribünlerden yaptıkları tezahüratlarla moral ve motivasyon sağladı.Turnuvanın ilk hafta sonuçları şöyle:AFAD - Tat Nişasta: 3-1, Rayvag Vagon - Adana M.M.O: 3-7, Ulusoy Tekstil - Toros Kumaş: 5-1, Eksoy - Amylum Nişasta: 2-6, Oğuz Tekstil - Sarten Ambalaj: 6-2, Bilici Yatırım - Geta Tarım: 2-2, Kimtex - Ares Isı: 3-4, Ako Mermer - Barış Teknoloji: 7-3,Teknoloji Koleji - Ankutsan: 4-8, Yurtiçi Kargo - Tezkim: 7-1, Teknopark - Santa Yalıtım 6-1, Kastamonu Entegre - Abdioğulları Plastik: 1-1, Beta Gıda - Atlas Denim: 0-5, AOSB - Aslanbaş Çivi: 2-0, BCN Tekstil - Kimsoy: 1-1, Ertar Kimya - Zahit Alüminyum: 5-8

AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl “Mehmetçik” anısına gerçekleştirilen Futbol Turnuvası’nın 8’ncisi başladı.
Bölge sanayicileri ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.
Sporun özellikle futbolun birleştirici yönleri ön planda tutularak gerçekleştirilen turnuvanın ilk hafta karşılaşmalarına sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra aileleri de katılarak oyunculara tribünlerden yaptıkları tezahüratlarla moral ve motivasyon sağladı.
Turnuvanın ilk hafta sonuçları şöyle:
AFAD - Tat Nişasta: 3-1, Rayvag Vagon - Adana M.M.O: 3-7, Ulusoy Tekstil - Toros Kumaş: 5-1, Eksoy - Amylum Nişasta: 2-6, Oğuz Tekstil - Sarten Ambalaj: 6-2, Bilici Yatırım - Geta Tarım: 2-2, Kimtex - Ares Isı: 3-4, Ako Mermer - Barış Teknoloji: 7-3,
Teknoloji Koleji - Ankutsan: 4-8, Yurtiçi Kargo - Tezkim: 7-1, Teknopark - Santa Yalıtım 6-1, Kastamonu Entegre - Abdioğulları Plastik: 1-1, Beta Gıda - Atlas Denim: 0-5, AOSB - Aslanbaş Çivi: 2-0, BCN Tekstil - Kimsoy: 1-1, Ertar Kimya - Zahit Alüminyum: 5-8

AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı

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Akşam
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Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Cihan Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
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