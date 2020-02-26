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AOSB 8. Futbol Turnuvası’nda 4’üncü hafta

ADANA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Yoğun iş temposuna sağlıklı bir mola vermek, sanayiciler ve çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasının 4’üncü hafta maçları tamamlandı.Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü haftasında en çok gol atan takım, rakibi Teknopark’ı 9-2 mağlup edenAbdioğulları A.Ş oldu.

AOSB 8. Futbol Turnuvası’nda 4’üncü hafta

Yoğun iş temposuna sağlıklı bir mola vermek, sanayiciler ve çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasının 4’üncü hafta maçları tamamlandı.
Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü haftasında en çok gol atan takım, rakibi Teknopark’ı 9-2 mağlup eden
Abdioğulları A.Ş oldu. Bu takımı 6 gol ile de Tat Nişasta izledi.
Bu yıl “Mehmetçik” ismi ile düzenlenen ve Park Arena Halı Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü hafta maçlarına oyuncuların yanı sıra aileleri de katılarak moral ve motivasyon sağladı.

AOSB 8. Futbol Turnuvası’nda 4’üncü hafta

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