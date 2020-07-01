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AOSB çalışanlarına antikor testi

ADANA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü çalışanlarının korona virüse karşı bağışıklık durumlarının tespiti amacıyla antikor testi uygulandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlayan korona virüs ile mücadele kapsamında her türlü tedbiri alan Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, çalışanlarına “antikor” testi yaptırdı.Yeni tip korona virüsün yol açtığı karantina günlerinden ‘yeni normal’ sürece dönerken, hastalığı geçiren ve geçirmeyen birçok kişi bağışıklık kazanıp kazanmadığını merak ediyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü çalışanlarının korona virüse karşı bağışıklık durumlarının tespiti amacıyla antikor testi uygulandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlayan korona virüs ile mücadele kapsamında her türlü tedbiri alan Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, çalışanlarına “antikor” testi yaptırdı.
Yeni tip korona virüsün yol açtığı karantina günlerinden ‘yeni normal’ sürece dönerken, hastalığı geçiren ve geçirmeyen birçok kişi bağışıklık kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Bununla birlikte, pek çok iş yeri de çalışanlarının bağışıklık oranlarını tespit ederek, normal hayata dönüş adımlarını ona göre belirliyor. Tüm bunlar, antikor testlerinin önemini ortaya koyuyor. Bu nedenle AOSB Bölge Müdürlüğü, çalışanlarının sağlığına verdiği önemle toplam 108 çalışanına antikor testini ücretsiz uygulattı.

Kan örnekleri alındı
AOSB Bölge Müdürlüğü Fuaye alanında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, sağlık ekibi tarafından tüm çalışanlardan kan örnekleri alındı.
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, hastalığı belirtisiz geçiren kişilerin belirtili geçirenlerden daha fazla olduğunun bildirildiğini belirterek, “Bu nedenle yapılan antikor testi ile çalışanlarımızın bu virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadıklarını tespit etmeyi amaçladık” dedi.
Akpınar, “Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bu nedenle Yeni Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan ‘Covid - 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan uyarılara harfiyen uyulmaktadır” bilgisini verdi.

Antikor testi nedir?
İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor.

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