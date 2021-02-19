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AOSB, Tarsus Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

19.02.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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AOSB, Tarsus Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Üniversite-Sanayi iş birliğini arttırmak amacıyla Tarsus Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.İş birliği protokolü, AOSB Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Üniversite-Sanayi iş birliğini arttırmak amacıyla Tarsus Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.
İş birliği protokolü, AOSB Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından imzalandı.
Başkan Bekir Sütcü, Tarsus Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen’in de hazır bulunduğu toplantıda, bu protokol sayesinde, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin artırılması ile katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
Başkan Sütcü, AOSB ve AOSB ’de faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin arttırılmasında üniversite desteğinin çok kıymetli olduğu ifade ederek, işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın ise Tarsus Üniversitesi olarak, bölgenin nitelikli iş gücü ve bilgi-teknoloji ihtiyacı olan alanları analiz etkilerini ve bu alanlarda kritik araştırmacı kitlesini oluşturmaya ve kapasite geliştirmeye çalıştıklarını ifade ifade etti.
Bölgedeki sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını ve bunun da somut çıktılarını almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Aydın, protokolün amaçlarına da dikkati çekerek, şunları söyledi:
“Bu protokol ile AOSB ve AOSB ’de faaliyet gösteren firmaların ulusal ve uluslararası teşviklerden daha fazla faydalanmalarının sağlanması, akademik camia ile iş birliklerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Tarsus Üniversitesi bilgi birikimi ve teknolojik altyapısının kullanılarak üniversite-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi de amaçlarımız arasında yer almaktadır. Taraflar arasında sağlıklı bir iletişim kurulması yoluyla bölge ekonomisini geliştirecek iş birliklerinin sağlanmasını hedefliyoruz.”

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