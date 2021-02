Apart dairesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Denizli’de 3 yabancı uyruklu kişi arasında apart dairesinde çıkan tartışmada Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi (34), silahla bacağından yaralandı, ardından darp edildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apart dairesinde oturan Afganistan uyruklu Sultan Mohammad Mohammadi (34), daha öncede birkaç kez tartıştıkları iddia edilen İran uyruklu Amir Rıza (34) ve arkadaşı evine geldi. Bir süre konuştuktan sonra tartışmaya dönüşen kavgada Amir Rıza, yanında bulundurduğu belirtilen silah ile Mohammadi’yi bacağından vurarak yaraladı. Yaralı olan Mohammadi kaçmaya çalışan Amir Rıza ve arkadaşına engel olmaya çalıştığı sırada apart dairesinin önünde darp edildi. Yaralı halde yardım isteyen Mohammadi’nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Mohammadi’ye yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan Amir Rıza ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.