Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanması sonrasında özel hayatı da gündeme geldi. Gelişmenin ardından “Mehmet Akif Ersoy evli mi, eşi kim?" soruları da araştırmaya başlandı.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmaya sevkinde ise şu not gündeme bomba gibi düştü:

"Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişilerin cinsel ilişki yaşadıkları, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları..."

PINAR ERBAŞ'A YORUM YAĞDI

Bu açıklama sonrası ifşalar da peş peşe gelince Mehmet Akif Ersoy ile sadece 8 ay evli kalan ve jet hızında boşanma kararı alan eski eş merak edildi.

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş'ın eski eşi Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması sonrası sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Pınar Erbaş'ın fotoğraflarını altına herkes aynı yorumu yaptı. Pınar Erbaş'a "Verilmiş sadakanız varmış" yorumları yağdı.