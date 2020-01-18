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  4. Apartman boşluğundan bisiklet çalan hırsız yakalandı

Apartman boşluğundan bisiklet çalan hırsız yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir apartmandan bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.Olay, Büyükdere Mahallesi Ardıçlar Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı.

Eskişehir’de, bir apartmandan bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Büyükdere Mahallesi Ardıçlar Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Alınan bilgilere göre; 16 Ocak Perşembe günü gece saat 00:00 sıralarında, sokak üzerinde bulunan bir apartmana şüpheli H.Ö. (22) girdi. Daha sonra şüpheli, merdiven boşluğuna bırakılmış, H.K.’ya (40) ait olan çalarak apartmandan çıktı. Bisikletinin çalındığını fark eden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptığı araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde, bisikleti çalan H.Ö. ve satın alan Y.B.’yi (42) yakaladı. Bisikleti satın alan Y.B., ifadesi alınarak serbest bırakılırken, bisikleti çalan şahıs H.Ö. ise, gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınan H.Ö.’nün, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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