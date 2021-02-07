Apartman görevlileri Başkan Ataç’ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir’de dernekleşme çalışmalarına başlayan apartman görevlileri ile bir araya geldi.

Son olarak dernekleşme çalışmalarına başlayarak hak arayışı gerçekleştireceklerini ifade eden apartman görevlileri, Başkan Ataç ile bir araya geldi. Ziyarette konuk heyet adına söz alan EYT Eskişehir Derneği Başkanı Kadir Arıkoğlu, “Eskişehir’de görev yapan apartman görevlilerinin örgütlenerek bir dernek çatısı altında bir araya gelmesini hedefliyoruz. Özlük hakları ile ilgili sıkıntılar, kayıt dışı çalışma gibi sorunları bir çalıştay düzenleyerek ele almak istiyoruz. Dernekleşme sürecimiz ilerleyen günlerde başlayacak. Tepebaşı Belediye Başkanımız da tıpkı EYT oluşumunda olduğu gibi bu konuda da bizlere desteğini verdi. Samimi görüşlerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Ataç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Her zaman emeğin kutsal olduğu inancını taşıdım. Apartman görevlilerimiz de yaşam alanlarımızda bizlerin huzuru için alın teri döken emekçi kardeşlerimiz. Sizlerin örgütlenerek hak arayışı içinde olmanızdan ben de memnuniyet duyarım. Bu çabanızda da daima destekçiniz olacağım. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.



