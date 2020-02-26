Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Eskişehir’de, komşular arasında giriş kapısını ’sert kapatma’ nedeniyle çıkan kavga dava konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Eralp Sokakta yaşandı. Dün akşamüstü saat 18:30 sıralarında ikametine giren şahıs veya şahıslar, apartmanın giriş kapısından girdikleri esnada iddialara göre kapıyı sert bir şekilde kapattı. Yaşanan durum üzerine M.E. (38), R.A. (35) ve Ö.A. (36) isimli komşular arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle komşular birbirlerini darp etti.

Birbirlerinden şikayetçi olan komşular hakkında; darp, tehdit, hakaret iddiası ile polis ekipleri inceleme başlattı.

