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Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'nın sözleri yürekleri sızlattı: ''Bir caninin eseriyim''

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Öznur Yaslı İkier

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya uzun zamandır tedavi görüyor. Fizik tedavi ile birlikte yeniden adım atmaya başlayan Mutlu Kaya bu defa son paylaşımıyla yürekleri sızlattı.

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya gördüğü fizik tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya, ilk adımlarını atmaya başlamış ve güzel haberi takipçileriyle de paylaşmıştı.

Kaya bu defa sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla duygusal anlar yaşattı. Mutlu Kaya, son paylaşımında yıllar önceki yarışma görüntüleriyle tedavi sürecindeki halini karşılaştırdı.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya nın sözleri yürekleri sızlattı: Bir caninin eseriyim 1

'BİR CANİNİN ESERİYİM'
Paylaşımının ardından gelen destek mesajlarına yanıt veren Mutlu Kaya, şu sözleri kullandı:

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya nın sözleri yürekleri sızlattı: Bir caninin eseriyim 2

"Canım arkadaşlarım, benim kıymetlilerim. Bir caninin eseriyim, tabi ki bu bir akım lakin hasetle bakan gözleri de unutmadım"

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya nın sözleri yürekleri sızlattı: Bir caninin eseriyim 3

Mutlu Kaya’nın sözleri, sosyal medyada çok sayıda destek mesajı aldı.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya nın sözleri yürekleri sızlattı: Bir caninin eseriyim 4

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Anahtar Kelimeler:
Mutlu Kaya
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