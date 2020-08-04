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Apartmana ‘Eren Bülbül’ ismi verdiler

SİNOP HABERLERİ  | 04.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde bir apartmana "Eren Bülbül" ismi verildi.Düğünlerde müzisyenlik yapan ilçe esnaflarından Ercan Çelik, yöneticisi olduğu apartmana komşularıyla istişare ederek terör örgütü PKK tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün ismini verdi.

Apartmana ‘Eren Bülbül’ ismi verdiler

Sinop’un Gerze ilçesinde bir apartmana "Eren Bülbül" ismi verildi.
Düğünlerde müzisyenlik yapan ilçe esnaflarından Ercan Çelik, yöneticisi olduğu apartmana komşularıyla istişare ederek terör örgütü PKK tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün ismini verdi. Trabzon’da, 11 Ağustos 2017 günü PKK’lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün adı yaşasın diye apartmana onun ismini verdiklerini belirten Çelik, “Apartmana bir isim konulacaktı. Apartman sakinleri olarak bir araya geldiğimizde, önce Eren’imizin hikâyesini anlattık. Daha sonra da apartmanın adının ‘Eren Bülbül Apartmanı’ olması için komşular arasında bir oylama yaptık. Sağ olsunlar, komşularımız da bu fikri desteklediler. Eren’in çok dokunaklı bir hikâyesi var, bizler de Eren’imizin adı yaşasın, öyküsü gelecek kuşaklara anlatılsın diye apartmanımızın adına ‘Eren Bülbül Apartmanı’ ismini verdik” dedi.

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Sabah
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Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:02
Yatsı
21:40

Sinop Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Deniz Eczanesi
Merkez
Dolgun Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Özlem Eczanesi
Turkeli
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
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