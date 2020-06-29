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Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.06.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir apartmana giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşama salındı.Edinilen bilgiye göre.

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir apartmana giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşama salındı.
Edinilen bilgiye göre. 4 Eylül Mahallesi 888 Sokak üzerinde bulunan Gazi Apartmanına ince ve uzun bir yılan girdiğini fark eden bina sakinleri, yılanı kendi imkanları ile dışarı çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yılanı yakalayarak binadan çıkardılar. Yakalanan yılanın binadan çıkarılması ile apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Yılanın itfaiye ekiplerince yeniden doğal yaşama salınacağı belirtildi.

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

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