YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Apartmandaki yangın bina sakinlerini korkuttu

Apartmandaki yangın bina sakinlerini korkuttu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıkan yangında bir daire kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre yangın ilçenin Metin Yurtbay caddesi Ahmet Özer Apartmanı’nda meydana geldi.

Apartmandaki yangın bina sakinlerini korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıkan yangında bir daire kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın ilçenin Metin Yurtbay caddesi Ahmet Özer Apartmanı’nda meydana geldi. M.E.’nin odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanları fark eden apartman sakinleri Çaycuma İtfaiyesini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi uyguladı. Yangını başka yere sıçramadan söndüren itfaiye ekibine, apartmanda yaşayan vatandaşlar teşekkür etti. Yangının çıkış nedeni yapılan inceleme sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Apartmandaki yangın bina sakinlerini korkuttu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
MHP’den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek
MHP’den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:42
İkindi
15:39
Akşam
18:09
Yatsı
19:29

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
“artiz Mektebi” İsimli Tiyatro Oyununa Zonguldak Halkından Büyük İlgi
“artiz Mektebi” İsimli Tiyatro Oyununa Zonguldak Halkından Büyük İlgi
Ailecek Cevizli Kütük Helva Yapıyorlar
Ailecek Cevizli Kütük Helva Yapıyorlar
Çocuk katilinden kan donduran itiraf
Çocuk katilinden kan donduran itiraf
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.